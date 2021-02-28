شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الأحد 28 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة فى مختلف الأندية، على رأسها غياب حمدي فتحي عن مباراة الإسماعيلي، بعد حصوله على إنذار ثالث في مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم.

اتحاد الطائرة يقترح على نظيره الأفريقى تأجيل مباريات مصر ببطولتى 18 و19 سنة

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن عرض اقتراح على الاتحاد الأفريقى للعبة بتأجيل مباريات مصر فقط فى بطولتى أفريقيا للناشئات 18 سنة والشباب تحت 19 سنة، المقرر انطلاقها بنيجيريا يوم 3 مارس المقبل بعد رفض الاتحاد النيجيرى تأجيل البطولتين لمدة أسبوع، بسبب إصابات فى منتخبى مصر بفيروس كورونا .

حمدى فتحى يغيب عن مباراة الأهلى أمام الإسماعيلي للإيقاف

تأكد غياب حمدى فتحى، لاعب وسط الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسيماعيلى والمقرر إقامتها 10 مارس المقبل على ملعب برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

لفتة إنسانية من أوباما لنجم الاتحاد السكندري المصاب بالصليبي

حرص يوسف أوباما نجم الزمالك على إجراء اتصال باللاعب كريم الديب نجم وسط الاتحاد السكندري لمؤازرته بعد تعرض الأخير للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة الاتحاد ودجلة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي.

احمد كشري يقترب من خلافة حمادة صدقى فى تدريب الإنتاج الحربي

اقترب أحمد كشرى، نجم الأهلي والمدير الفني السابق لأسوان، من تدريب الإنتاج الحربى خلفا لحمادة صدقى الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد تلقيه عرضا لتدريب الهلال السودانى.

إصابة أحمد عيد عبد الملك بفيروس كورونا

أعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "الحمد الله على كل حال.. إيجابي كورونا.. دعواتكم".

ومن المقرر أن يخضع أحمد عيد لفترة العزل مع الالتزام بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا حتى يتماثل للشفاء.

الاتحاد السكندرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى الدوري

اختتم فريق الاتحاد السكندرى استعداداته لمواجهة إنبي والمقرر لها غدا الاثنين في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم. وشهد مران الفريق الأخير الذى أقيم قبل قليل تشديدات من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للاعبيه على ضرورة استغلال الفرص والمبادرة بالتسجيل لتفادى أى ضغوط أمام الفريق البترولي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادى دجلة بعد استبعاد زيزو وأبوجبل

ظهرت ملامح التشكيل المتوقع للزمالك المقرر أن يخوض به مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى، بعدما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون فى مباراة الغد عقب مران اليوم.

حسام البدري يتابع مباراة الأهلى والطلائع من استاد السلام

حرص حسام البدري المدير الفني للمتتخب الوطني الأول على حضور مباراة الأهلي وطلائع الجيش التى ستقام في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بستاد الأهلي في السلام، في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

سيف الجزيرى مهاجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ابنه بحضور ساسي والمثلوثى..صور

حرص اللاعب التونسى سيف الدين الجزيري، مهاجم نادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه، وحرص عدد من زملائه بالزمالك على مشاركته هذا الاحتفال، أبرزهم فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي، ونشر الجزيرى عددا من صور الاحتفال على حسابه بإنستجرام.