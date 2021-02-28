شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيماني: أليو داينج لاعب أساسي بالفريق ولا صحه لخروجه من حساباتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بيتسو موسيماني إن مايتردد حول خروج أليو ديانج من حساباته كلاعب أساسي في وسط ملعب الفريق لا أساس له من الصحة.

وأضاف «موسيماني» أن أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي جميعهم لاعبين أساسييين ولايوجد فرق بينهما في القدرات والفنيات.

وشدد «موسيماني» على ان كل مباراة ولها ظروفها الخاصة والدفع بأي لاعب يخضع لمعايير فنية وفقًا لرؤيته وليس وفقًا لأفضلية لاعب على لاعب كما يردد البعض.