شكرا لقرائتكم خبر عن كورتيس جونز يسجل هدف ليفربول الأول في شباك شيفيلد يونايتد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل كورتيس جونز الهدف الأول لنادي ليفربول الإنجليزي في شباك مضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة المقامة بينهما حاليًا في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغل جونز كرة عرضية من زميله ترينت أليكساندر أرنولد ليودع الكرة بشكل مباشر في شباك منافسه في الدقيقة 48، أي بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في 45 دقيقة شهدت إهدار حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من الفرص السهلة.