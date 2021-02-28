شكرا لقرائتكم خبر عن أشهرها في الزمالك.. «أجايي» يُدون الثنائية الرابعة له بقميص الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النيجيري جونيور أجايي، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في قيادة الأحمر لفوز مثير وثمين على حساب طلائع الجيش، بمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، اليوم الأحد.

وتمفل أجايي بتسجيل هدفي فوز الأهلي في شباك الجيش، حيث أدرك التعادل لفريقه قبل أن يأتي ليسجل هدف الانتصار مع نهاية المواجهة.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي ينجح خلالها أجايي في تسجيل هدفين بمباراة واحدة خلال مشواره مع الأهلي.

المرة الأولى كانت في خماسية الأهلي على حساب المقاولون بالدوري الممتاز موسم 2017-2018، ومباراة فاز فيها المارد على حساب ذئاب الجبل بنتيجة 5/2.

المرة الثانية هي الأشهر بهدفين قاد بهما الأهلي للفوز بالسوبر المصري على جساب الزمالك بنتيجة 3/2 في سبتمبر من عام 2019 بملعب برج العرب بالاسكندرية.

وودع أجايي مديره الفني فايلر في أخر مبارياته مع الأهلي وسجل هدفين تأهل بهما الفريق لدور الـ 16 بمنافسات كأس مصر، في مرمى شواكيش الترسانة.

وعادت ثنائيات أجايي الليلة بهدفين في مرمى طلائع الجيش، منح بهما الأهلي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري للموسم الجاري.