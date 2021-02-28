شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يحذر من الدفع بـ«أيمن» أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الدكتور محمد طه مهنا، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، محمد أيمن لاعب الفريق، من التحامل على نفسه في البرنامج التدريبي، من أجل اللحاق بالمشاركة أمام وادي دجلة.

ويواجه الإسماعيلي وادي دجلة، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري، والتي ستجري على أرض ستاد سلام.

وتماثل أحمد أيمن، للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الإسماعيلي في المباريات الأخيرة، إلا ان طبيب الفريق، أبلغ الجهاز الفني، بضرورة عدم المجازفة بالدفع باللاعب في المباراة المقبلة، وتجهيزه للمشاركة التي تليها أمام الأهلي، والمقررة يوم 10 مارس.