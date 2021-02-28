شكرا لقرائتكم خبر عن «إينو»: يجب استبعاد حسين الشحات من مباريات الأهلي المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، باستبعاد حسين الشحات من المباريات المقبلة للفريق.

وقال «إينو» في تصريحات لاستاد «المصري اليوم»: «يجب عدم مشاركة حسين الشحات مع الأهلي في المباريات المقبلة بعد ظهوره بهذا المستوي السييء للغاية مع الفريق، وعندما تراجع مستوي مروان محسن جلس احتياطيًا فيجب أيضًا جلوس الشحات على دكة البدلاء».

يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوز قاتل على فريق طلائع الجيش، عن طريق ثنائية النيجيري جونيور أجايي، وارتفع رصيده إلة 24 نقطة محتلا بهم المركز الثاني.