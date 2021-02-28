شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الغني»: جونيور أجايي أفضل لاعب فى الأهلي.. والجيش لا يستحق الهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، بالأداء الذي يقدمه النيجيري جونيور أجايي، مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال «عبدالغني» في تصريحات لاستاد «المصري اليوم»: «أجايي يقدم مستوي أكثر من رائع مع الأهلي منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها، وهو أكثر لاعبي الأهلي تحركًا داخل الملعب ويلعب على الطرفين إلى جانب تواجده المميز داخل منطقة جزاء المنافس».

وأضاف: «عدم ثبات التشكيل في الخط الهجومي للنادي الأهلي، يؤثر بالطبع على أداء الفريق إلى جانب عدم التجانس بين الثلاثي الأمامي، وبواليا لم يقنعني حتي الآن، وفريق طلائع الجيش لا يستحق الهزيمة في مباراة اليوم».

يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزًا قاتلًا على فريق طلائع الجيش، عن طريق ثنائية النيجيري جونيور أجايي، وارتفع رصيده إلة 24 نقطة محتلًأ بهم المركز الثاني.