شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: «الشحات» لا يستحق ثقة الجمهور.. ومتى سيبدع «موسيماني» مع الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أداء حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، مشددًا على أن اللاعب لا يستحق على الإطلاق المبلغ الذي تم شراؤه به.

وقال «بلال»، في تصريحات لـ «استاد المصري اليوم»: «الأهلي في الشوط الثاني أداؤه تحسن نوعًا ما، وحسين الشحات يقدم مستوى سيئا للغاية على الرغم من الثقة التي يمنحها له الجمهور، ومحمد شريف كان في اختبار اليوم ولكنه فشل».

وأضاف: «متى سيبدع موسيماني مع الأهلي؟، فكره لم يظهر حتى الآن مع الفريق الأحمر، فهو لا يضع التشكيل المناسب للفريق على مدار المباريات الماضية، ومستوى الأهلي في هبوط».

يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزًا قاتلًا على فريق طلائع الجيش، عن طريق ثنائية النيجيري جونيور أجايي، وارتفع رصيده إلى 24 نقطة محتلًا بها المركز الثاني.