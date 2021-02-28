شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: طلائع الجيش كان يستحق الخروج بنقطة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، بفريق طلائع الجيش، تحت قيادة عبدالحميد بسيوني، بعد المستوي الذي قدمه أمام القلعة الحمراء.

وقال "بلال"، في تصريحات لاستاد «المصري اليوم»: «فريق طلائع الجيش قدم مستوي مميز للغاية ولم يلعب بطريقة دفاعية وبادر بالهجمات على دفاع النادي الأهلي وكان يستحق الخروج بنقطة على الأقل».

يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزًا قاتلًا على فريق طلائع الجيش، عن طريق ثنائية النيجيري جونيور أجايي، وارتفع رصيده إلة 24 نقطة محتلًأ بهم المركز الثاني.