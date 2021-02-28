شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني: قدمنا مباراة قوية ولا نستحق الخسارة من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على المستوى الذي ظهر عليه لاعبوه طوال شوطي مباراة الأهلي.

وخسر طلائع الجيش من الأهلي 2/1 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن مباريات الدوري.

وشدد «بسيوني» على أن لاعبيه لا يستحقون الخسارة، ولولا تألق محمد الشناوي، حارس الأهلي، لخرج فريقه فائزًا بنقاط المباراة الثلاث، فضلًا عن معاندة التوفيق للاعبيه، وإهدارهم العديد من الفرص السهلة وهم على بعد أمتار من مرمى الأهلي.