شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر سفر هتلر للإمارات لإجراء جراحة.. ويرفض علاجه في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمدت اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، والمكلف بتسيير أعمال نادي الزمالك، سفر لاعب فريق كرة اليد محمد رمضان (هتلر) بعد إصابته الخطيرة بقطع في العضلة الصدرية إلى دولة الإمارات الشقيقة لإجراء جراحة دقيقة عاجلة في الصدر بعد إصابته.

واعتمدت اللجنة قرارها بعد ٢٤ ساعة فقط من تقدم اللاعب بطلب لسفر إلى الإمارات او فرنسا إلا أن اللجنة رفضت السفر إلى فرنسا بسبب التكلفة، وتم الاستقرار على إجراء الجراحة في الإمارات بعد التأكد من وجود فريق طبي متخصص في هذه الجراحة.

وكان جهاز كرة اليد قد قدم طلبًا لرئيس اللجنة بحالة اللاعب وسرعة التدخل لعلاجه في أسرع وقت. وعلى الفور وافق عماد عبدالعزيز وأحال الأمر لمجلس الإدارة لاعتماد مصاريف علاج اللاعب رسميًا، سواء داخل مصر أو سفره للخارج، حيث ينتظر اللاعب ما سيسفر عنه قرار المجلس بمكان علاجه.

وسادت حالة من الحزن داخل قطاع كرة اليد بنادي الزمالك، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها محمد رمضان «هتلر» لاعب فريق كرة اليد بالزمالك، حيث أصيب بقطع في العضلة الصدرية العظمى.

ويحتاج «هتلر» إلى إجراء تدخل جراحي سريع ودقيق بالخارج، نظرًا لصعوبة علاجه بمصر، حيث تسود حالة من التخوف على شفائه، الأمر الذي قد يقضي على مستقبل اللاعب ويهدد باعتزاله اللعب.