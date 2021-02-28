شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يسيطر على قمة البريمرليج بين مانشستر يونايتد وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر التعادل السلبي على قمة الدوري الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة الـ 26 من البريميرليج.

وباءت كل محاولات الفريقين لإحراز هدف الفوز بالفشل طوال الـ90 دقيقة من عمر اللقاء.

وحافظ مانشستر يونايتد في وصافة بريميرليج برصيد 50 نقطة، بينما أصبح رصيد تشيلسي 44 نقطة في المركز الخامس