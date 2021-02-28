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التعادل يسيطر على قمة البريمرليج بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر التعادل السلبي على قمة بين ومانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة الـ 26 من البريميرليج.

وباءت كل محاولات الفريقين لإحراز هدف الفوز بالفشل طوال الـ90 دقيقة من عمر اللقاء.

وحافظ مانشستر يونايتد في وصافة بريميرليج برصيد 50 نقطة، بينما أصبح رصيد تشيلسي 44 نقطة في المركز الخامس

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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