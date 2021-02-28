شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد عيد عبدالملك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونشر أحمد عيد عبدالملك تغريدة على حسابه قال فيها: «الحمد الله على كل حال،، إيجابي كورونا دعواتكم».

وكان أحمد عيد أحد نجوم نادي حرس الحدود قبل انتقاله إلى الزمالك، فيما كان أحد اللاعبين الذي اعتمد عليهم الكابتن حسن شحاتة أثناء توليه مسؤولية القيادة الفنية لمنتخب مصر.