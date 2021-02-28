شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد خدمات حمدي فتحي في مباراة الإسماعيلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب حمدي فتحي، نجم خط وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، بسبب عقوبة الإيقاف.

وتحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء خلال مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش الجارية الآن، وهي التي تحمل الرقم 3 للاعب، ليتأكد غيابه عن مواجهة الدراويش.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي الأربعاء المقبل، بمنافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.

ولا يزال التعادل الإيجابي يسيطر على نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد مرور 55 دقيقة من عمرها.

وأنذر الحكم محمود البنا، اللاعب حمدي فتحي مع شوط المباراة الأول بين الأهلي وطلائع الجيش.

وكان حمدي فتحي قد تحصل على بطاقتين باللون الأصفر خلال مواجهتي الأهلي مع المقاولون العرب والبنك الأهلي هذا الموسم.