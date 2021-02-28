شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايي ينهي صيامه التهديفي مع الأهلي بعد 145 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح جونيور أجايي، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي من إنهاء صيامه التهديفي مع الفريق بعد 145 يومًا.

وسجل أجايي هدف التعادل للأهلي في مباراة طلائع الجيش الجارية الآن بين الطرفين بملعب السلام وي الأهلي، بمنافسات الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وسجل أجايي آخر أهدافه مع الأهلي في لقاء إنبي بالدور الثاني من الدوري بالموسم المنصرم والتي أقيمت في السابع من أكتوبر من عام 2020.

وكان أجايي قد غاب عن الأهلي قرابة 70 يومًا بسبب الإصابة التي لحقت به قبل أن يعود مجدداً للتشكيلة الحمراء خلال منافسات كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.