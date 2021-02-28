شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها فى التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب «برامول لين»، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» للموسم الحالى 2020 – 2021.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيلة فريقة لمواجهة شيفيلد يونايتد المقرر إقامتها التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، على معلب «برامون لين» ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي «البريمرليج».

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يحتل شيفيلد المركز الأخير بـ 11 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي.

أدريان، ألكسندر أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون، فينالدوم، تياجو، جونز، ماني، صلاح، فيرمينو.

فيما جاء تشكيل شيفيلد:

رامسدال، بالدوك، أمبادو، بريان، جاكيليكا، ستيفنز، فليك، نورود، لوندسترام، ماكجولدريك، ماكبروني.