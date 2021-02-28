شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي يحسم شوطًا أول مثيرًا بين الأهلي وطلائع ‏الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش، الجارية بينهما الان بملعب السلام وي الأهلي بمنافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

بادر بالتهديف أحمد سمير جناح طلائع الجيش من ركلة حرة مباشرة سددها بإتقان داخل شباك محمد الشناوي مع الدقيقة 27 ورد جونيور أجايي في الدقيقة 32 من كرة رأسية أودعها مرمى محمد بسام.

ولاحت للطلائع فرصتين. خلال الشوط الأول وتألق محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه من هدفين مؤكدين، في حين لم تظهر خطورة الأهلي إلا في تصويبة لحسين الشحات تعامل معها محمد بسام بشكل مميز.

وعاب الأداء كثرة التمريرات الخاطئة في منطقة المناورات، في حين أغلق الطلائع مفاتيح اللعب الحمراء واعتمد على الانطلاقات السريعة من الأطراف وعمق الملعب.