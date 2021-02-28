شكرا لقرائتكم خبر عن «أوناجم» يقود الوداد لفوز عريض على كايزر تشيفز في دوري أبطال ‏أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي فوزاً عريضاً على حساب نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برباعية نظيفة بمنافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

واحتضنت مدينة واجادوجو البوركينية مباراة الفريقيت بعد رفض السلطات المغربية دخول بعثة صن داونز بسبب تفشي وباء كورونا وظهور السلاسة الثانية من الفيروس فيس جنوب أفريقيا.

وتألق جناح الزمالك المُعار لصفوف الوداد محمد أوناجم وافتتح التسجيل للوداد في الدقيقة السابعة وعزز أيوب الكعبي تقدم الفريق المغربي بالهدف الثاني مع الدقيقة 44، وأضاف كل من مسوفا ويحيي جبران الهدفين الثالث والربع للوداد مع الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر المواجهة.

وبهذا الانتصار يتصدر الوداد مجموعته بـ6 نقاط، بفارق نقطتين عن حوريا الغيني بينما يأتي كايزر ثالثا بنقطة وحيدة بعد هزيمة اليوم..