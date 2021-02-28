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أحمد كشري يقترب من تدريب الإنتاج الحربي

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب أحمد كشري، المدير الفني السابق لنادي أسوان، من تولي المهمة الفنية لفريق الإنتاج الحربي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ودخلت إدارة الإنتاج الحربي في مفاوضات مكثفة مع «كشري» خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رحيل حمادة صدقي واعتذاره عن تدريب الفريق.

يذكر أن حمادة صدقي كان قد اعتذر عن استكمال المهمة الفنية مع فريق الإنتاج الحربي، بعد اقترابه من تدريب الهلال السوداني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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