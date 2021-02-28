سيدّة مصرية تتخلى عن ذهبها لمساعدة الزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

كشف موقع في الغول المصري، أن السيدة سوزان محمد قنديل، مشجعة وفية لنادي ​الزمالك​، ذهبت إلى مقر النادي يوم الأحد بعدما باعت قرطها الذهبي وقررت التبرع بثمنه للنادي في ظل الأزمة المالية التي يعانيها والتي قد تدفع الزمالك لبيع النجم التونسي ​فرجاني ساسي​.



وأشار الموقع إلى ان المستشار هشام إبراهيم رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة النادي استقبل السيدة وشكرها ورفض استلام المبلغ المالي، وأهداها هدية تذكارية من النادي كعرفان لشعورها.

وتابع الموقع أن السيدة قابلت أيضا فرجاني ساسي نجم الفريق، والذي وعدها بالبقاء في الزمالك من أجل جماهير القلعة البيضاء.