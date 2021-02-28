مبابي يزيد مصاعب باريس سان جيرمان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

يواجه باريس ​سان جيرمان​ بقيادة ماوريسيو بوتشتينو، أزمة كبيرة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.



وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى تأكد غياب الثلاثي، نيمار جونيور وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات، عن المباراة المقبلة مع ​بوردو​ في الدوري.

وأضافت، أن ماركو فيراتي سيغيب أيضا، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، بالاضافة الى عدم مجازفة بوتشيتينو بادخال الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي، مع اقتراب مباراة العودة ضد برشلونة، في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ولفتت الصحيفة، أن كيليان ​مبابي​ سيغيب عن مباراة بوردو بسبب الإيقاف، بينما لم يتأكد بعد مدى جاهزية المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، في المقابل سيستعيد البي اس جي لاعب الوسط، لياندرو باريديس بعد انتهاء إيقافه.