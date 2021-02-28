غرناطة يحقق المطلوب أمام الشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من بطولة ​الدوري الاسباني​، حقق ​غرناطة​ فوزا مهما على حساب الشي بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأحد على ملعب " Estadio Nuevo Los Carmenes".



وافتتح غرناطة التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب دومينيغوز كوينا، قبل أن يعدّل النتيجة لوكاس بوي لصالح الشي في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، إستطاع غرناطة أن يسجل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 79، عن طريق اللاعب أنتونيو بويرتاس.

وبهذه النتيجة، بات رصيد غرناطة 33 نقطة، بينما تجمّد رصيد الشي 21 نقطة في المركز الـ21.