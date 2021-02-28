بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

سيسعى فريق ليفربول الذي يعاني من االهزائم المتتالية إلى وقف تراجع مستواه المزعج عندما يواجه شيفيلد يونايتد المتجه للهبوط في برامال لين مساء الأحد.



خسر حاملو اللقب الآن كل من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وحصدوا نقاطًا أقل بشكل ملحوظ هذا العام التقويمي مقارنة بمضيفهم في ذيل الترتيب.

قبل عام حتى يوم هذه المباراة ، كان ليفربول يستمتع بسباق 44 مباراة بدون هزيمة في الدوري ، وهو رقم قياسي يعادل 18 مباراة متتالية ، ويحتل الصدارة برصيد 22 نقطة غير مسبوق.

كان الكثيرون يرجحون فريق يورجن كلوب على أنهم لا يقهرون في ذلك الوقت ، لكنهم يبدون بعيدًا عن كونهم لا يقهرون قدر الإمكان في الوقت الحالي ، ويمكن القول أن تراجعهم بدأ بهزيمتهم أمام واتفورد في 29 فبراير 2020 - في الأشهر الـ 12 التي سبقت ذلك ، لم يخسر الريدز مباراة واحدة ؛ في 12 شهرًا منذ أن خسروا 10 مرات.

حدث الهبوط الحقيقي في المستوى منذ مطلع العام ، على الرغم من خسارة ليفربول ستة من أصل تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021 - وهو عدد لا يُصدق من الهزائم التي عانوا منها في 100 مباراة سابقة في الدوري الممتاز قبل ذلك.

جاءت أربع من تلك الهزائم على قدم وساق قبل هذه المباراة - وهي فترة الراحة الوحيدة التي جاءت بانتصار دوري أبطال أوروبا على لايبزيج وخسارة أخرى يوم الأحد ستجعلها خمس هزائم في الدوري على التوالي لأول مرة منذ 1953.

حقيقة أنه يتعين عليك العودة إلى الأيام التي سبقت بيل شانكلي لجولة سيئة للغاية تتحدث عن الكثير من المشاكل التي يواجهها ليفربول في الوقت الحالي ، وكيفية إيقاف مثل هذا الزوال الدراماتيكي بعد سنوات من النجاح سيكون أحد أكبر الاختبارات واجه كلوب في مسيرته الإدارية.