سولسكايرغاضب لعدم احتساب ركلة جزاء امام تشيلسي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

أعرب أولي غونار ​سولسكاير​ مدرب مانشستر يونايتد، عن غضبه من عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه أمام ​تشيلسي​، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة 26.



وطالب لاعبو اليونايتد بركلة جزاء في الشوط الأول، بعدما لمسة الكرة يد كالوم هودسون أودوي، إلا أن حكم اللقاء لم يحتسب شيئا بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وقال سولسكاير لشبكة "بي بي سي":" كانت ركلة جزاء بنسبة 100%، فإذا كان ذلك هو الوضع الطبيعي لليد عند وصول الكرة، فحينها يجب أن أكون أعمى".

وأضاف:" أردنا الفوز، لكننا ارتكبنا أخطاء في التمرير، ولكن ضغطنا بصورة مميزة، ونجح دي خيا في التصدي لكرة خطيرة، وخرجنا بشباك نظيفة".

وأتم:" لم يكن الشوط الاول مثالي، ومن ثم لعبنا بصورة جيدة في بعض الأوقات، عندما تأقلمنا خلقنا بعض الفرص، ولكن لم تكن كافية، وكنا جيدين على الصعيد الدفاعي".