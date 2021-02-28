توخيل: راض عن أداء الفريق لكن كنا نستحق الفوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

علق مدرب نادي ​تشيلسي​ ​توماس توخيل​ على تعادل فريقه بدون أهداف أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.



وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرتها شبكة بي بي سي: "لدي شعور بأننا نستحق الفوز، أداؤنا كان جيدا في الشوط الثاني، كنا نتحلى بالطاقة الإيجابية، لقد شاهدت مباراة عالية المستوى بين فريقين جيدين للغاية. مررنا ببعض اللحظات الصعبة في الشوط الأول، ضغطوا علينا بشكل كبير للغاية. فقدنا بعض الثقة."

وأضاف: "لم نكن جيدين بما يكفي في الشوط الأول للهجوم في المساحات. لم يكن إيجاد الحل سهلاً دائمًا وفقدنا بعض الثقة بخسارة بعض الكرات السهلة، أعتقد أننا اقتربنا من الفوز بالمباراة، ولكن كان هناك الكثير من الجودة على أرض الملعب. من ناحية الأداء، أنا راضٍ. دافعنا جيدًا وأنا سعيد جدًا بذلك."