ليفربول يستهدف مهاجم ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان ليفربول الانكليزي يرغب في الحصول على خدمات مهاجم ​ريال مدريد​، في الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ليفربول يستهدف التعاقد مع البرازيلي رودريغو غوس مهاجم ريال مدريد الشاب.

ولا يشارك رودريغو (20 عامًا) في مباريات الميرينغي بسبب الإصابة، الا انه قد يلحق الجزء الاخير من الموسم.

وأضاف التقرير، أن النادي الملكي لن يتخلى عن اللاعب الشاب بأقل من 50 مليون يورو في الصيف.

وعلى الرغم من كون اللاعب أحد اللاعبين الاساسيين في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، إلا أن بيعه سيسهل مهمة ريال مدريد في التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.