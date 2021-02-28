شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي نصر بروم يتوج بطلاً للمسابقة الثقافية لأندية ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقامت اللجنة الثقافية الاجتماعية لأندية ساحل حضرموت اليوم، منافسات المسابقة الثقافية الختامية (بطولة التصفيات التمهيدية) للأندية الرياضية بساحل حضرموت المؤهلة لنهائيات بطولة كأس حضرموت الثقافية الثالثة 2021.



وحصد نادي النصر الرياضي ببروم بطولة تصفيات الساحل بتحقيقه العلامة الكاملة (60 نقطة)، بينما حل وصيفا فريق نادي سمعون بالشحر بنتيجة (55 نقطة)، ليستحقا بذلك تمثيل ساحل حضرموت في البطولة القادمة على كأس حضرموت الثقافية التي ستجمعهما مع ناديي اتحاد حورة وتعاون العقاد ممثلي وادي حضرموت والتي من المقرر أن تقام بمدينة حورة في الـ 27 من شهر مارس المقبل.