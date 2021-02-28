ارسنال يقلب الطاولة امام ليستر سيتي وفولهام يكتفي بالتعادل امام البالاس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

ضمن فعاليات الجولة 26 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " ​البريمييرليغ​ "، حقق نادي ​ارسنال​ انتصاراً مستحقاً بنتيجة 3 - 1 امام فريق ​ليستر سيتي​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب ووكرز، ولكن بغياب الجماهير بسبب انتضار ​فيروس كورونا​ الخطير.



باغت اصحاب الارض ضيوفهم في الدقائق الاولى وسجلوا هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب ​يوري تيليمانس​ قبل أن يبسط الغانرز سيطرتهم في الشوط الاول بعد ذلك ويسجلوا هدف التعادل عن طريق المدافع البرازيلي ​دايفيد لويز​ في الدقيقة 39 قبل ان يأتي هدف التقدم في الدقيقة 45 عن طريق المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازات من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أكملت كتيبة المدرب ​ارتيتا​ تفوقها وسجلت الهدف الثالث في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب ​نيكولاس بيبي​ لصبتح النتيجة 3 -1، وفي النصف ساعة الاخيرة حاول المدرب رودجرز الاستعانة بدكة البدلاء لقب النتيجة لكنه اخفق بذلك لينتهي اللقاء بفوز ارسنال.

وفي مباراة ثانية، اخفق فريق ​فولهام​ بحسم مباراته الصعبة خارج الديار ليكتفي بالتعادل السلبي امام فريق ​كريستال بالاس​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب سيلهرست بارك، وذلك رغم أنه كان الفريق الافضل.