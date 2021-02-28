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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال يقلب الطاولة امام ليستر سيتي وفولهام يكتفي بالتعادل امام البالاس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021
ضمن فعاليات الجولة 26 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، حقق نادي ارسنال انتصاراً مستحقاً بنتيجة 3 - 1 امام فريق ليستر سيتي في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب ووكرز، ولكن بغياب الجماهير بسبب انتضار فيروس كورونا الخطير.
باغت اصحاب الارض ضيوفهم في الدقائق الاولى وسجلوا هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب يوري تيليمانس قبل أن يبسط الغانرز سيطرتهم في الشوط الاول بعد ذلك ويسجلوا هدف التعادل عن طريق المدافع البرازيلي دايفيد لويز في الدقيقة 39 قبل ان يأتي هدف التقدم في الدقيقة 45 عن طريق المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازات من ضربة جزاء.
وفي الشوط الثاني، أكملت كتيبة المدرب ارتيتا تفوقها وسجلت الهدف الثالث في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب نيكولاس بيبي لصبتح النتيجة 3 -1، وفي النصف ساعة الاخيرة حاول المدرب رودجرز الاستعانة بدكة البدلاء لقب النتيجة لكنه اخفق بذلك لينتهي اللقاء بفوز ارسنال.
وفي مباراة ثانية، اخفق فريق فولهام بحسم مباراته الصعبة خارج الديار ليكتفي بالتعادل السلبي امام فريق كريستال بالاس في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب سيلهرست بارك، وذلك رغم أنه كان الفريق الافضل.