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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة فريقي ضمك والشباب ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إنه تم تأجيل مباراة ضمك ضد الشباب والتي كان مقررا لها أن تقام اليوم الأحد بسبب ظروف الطيران.
واعتمدت اللجنة يوم غد الإثنين الموافق 1 آذار/مارس موعدا جديدا للمواجهة عند الساعة 4:05 عصرا.
ويتصدر الشباب ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف بينما ضمك في المركز 15 قبل الاخير برصيد 17 نقطة .