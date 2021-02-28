تأجيل مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة فريقي ضمك و​الشباب​ ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​.



وقالت اللجنة في بيان رسمي إنه تم تأجيل مباراة ضمك ضد الشباب والتي كان مقررا لها أن تقام اليوم الأحد بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة يوم غد الإثنين الموافق 1 آذار/مارس موعدا جديدا للمواجهة عند الساعة 4:05 عصرا.

ويتصدر الشباب ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن ​الهلال​ الوصيف بينما ضمك في المركز 15 قبل الاخير برصيد 17 نقطة .