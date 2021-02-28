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تأجيل مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة فريقي ضمك و​الشباب​ ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة ​دوري كأس الأمير للمحترفين​.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إنه تم تأجيل مباراة ضمك ضد الشباب والتي كان مقررا لها أن تقام اليوم الأحد بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة يوم غد الإثنين الموافق 1 آذار/مارس موعدا جديدا للمواجهة عند الساعة 4:05 عصرا.

ويتصدر الشباب ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن ​الهلال​ الوصيف بينما ضمك في المركز 15 قبل الاخير برصيد 17 نقطة .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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