موناكو يحقق المطلوب امام ستاد بريست

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

ضمن فعاليات الجولة 27 من منافسات الدوري الفرنسي " ​الليغ 1​ "، حقق ​فريق موناكو​ الانتصار بنتيجة 2 - 0 امام فريق ​ستاد بريست​، في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب لويس الثاني بغياب الجماهير بسبب ​فيروس كورونا​.



انتهى الشوط الاول سلبياً بين الفريقان بعد أن اضاع لاعب فريق الامارة ركلة جزاء تصدى لها حارس الضيوف في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، أكمل فريق موناكو سيطرته الشبه كاملة قبل ان يستطيع تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب القناص ستيفان يوفيتيتش، ومن ثم اتى الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب فولاند.