الظفرة الاماراتي يعلن اغلاق قضية الوحدة السوري بخصوص انتقال خربين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

أعلن أحمد عمران القبيسي رئيس شركة نادي ​الظفرة الاماراتي​ توقيع اتفاق رسمي مع نادي ​الوحدة السوري​ لدفع التعويض المالي على خلفية الحكم الصادر من محكمة تحكيم الرياضية في قضية انتقال المهاجم السوري ​عمر خربين​ من الظفرة إلى ​الهلال السعودي​ في عام 2017.



وكانت المحكمة الرياضية أيّدت قرار لجنة أوضاع اللاعبين في ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ في تموز/يوليو 2019 الذي ألزم فيه نادي الظفرة بأن يدفع لنادي الوحدة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ إجمالي 1,09 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة 5%سنويا على المبلغ المذكور من 23 حزيران/يونيو 2017 حتى تاريخ نفاذ الدفع.

وكان خربين أنتقل من الوحدة السوري إلى الظفرة على سبيل الاعارة في كانون الاول/ديسمبر 2015، واشترى الأخير عقده في آذار/مارس 2016 مقابل مليون دولار يتم تسديدها على دفعات لغاية الاول من كانون الثاني/ يناير 2021 واتفقت الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) أنه بحال انتقاله الى ناد جديد قبل انتهاء مهلة التسديد يتوجب على الظفرة أن يسدد للوحدة الذي نشأ اللاعب في صفوفه 20% من قيمة انتقاله إلى فريق آخر.