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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الظفرة الاماراتي يعلن اغلاق قضية الوحدة السوري بخصوص انتقال خربين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021
أعلن أحمد عمران القبيسي رئيس شركة نادي الظفرة الاماراتي توقيع اتفاق رسمي مع نادي الوحدة السوري لدفع التعويض المالي على خلفية الحكم الصادر من محكمة تحكيم الرياضية في قضية انتقال المهاجم السوري عمر خربين من الظفرة إلى الهلال السعودي في عام 2017.
وكانت المحكمة الرياضية أيّدت قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم في تموز/يوليو 2019 الذي ألزم فيه نادي الظفرة بأن يدفع لنادي الوحدة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ إجمالي 1,09 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة 5%سنويا على المبلغ المذكور من 23 حزيران/يونيو 2017 حتى تاريخ نفاذ الدفع.
وكان خربين أنتقل من الوحدة السوري إلى الظفرة على سبيل الاعارة في كانون الاول/ديسمبر 2015، واشترى الأخير عقده في آذار/مارس 2016 مقابل مليون دولار يتم تسديدها على دفعات لغاية الاول من كانون الثاني/ يناير 2021 واتفقت الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) أنه بحال انتقاله الى ناد جديد قبل انتهاء مهلة التسديد يتوجب على الظفرة أن يسدد للوحدة الذي نشأ اللاعب في صفوفه 20% من قيمة انتقاله إلى فريق آخر.