فوغل لا تريد المشاركة في المسابقات البارالمبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

كشفت بطلة العالم و​الأولمبياد​ السابقة في منافسات ​الدراجات الهوائية​، الألمانية ​كريستينا فوغل​ انها لا تنوي التحول للمشاركة في ​المنافسات البارالمبية​ بعد إصابتها عقب تعرضها لحادث أثناء التدريبات.



وقالت فوغل:" المنافسات الرياضية عالية الأداء لا تعني لي شيئا لأنني سأكون تحت الأضواء مجددا، أكثر من الماضي، وإذا عادت كريستينا فوغل فعليها أن تفوز كما في السابق، لدينا العديد من الأشخاص الرائعين في المنافسات البارالمبية، لماذا أسرق منهم الأضواء".