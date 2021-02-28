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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علي مبخوت يقترب من انجاز تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021
اقترب علي مبخوت مهاجم الجزيرة الاماراتي من إنجاز تاريخي بعد تسجيله هدفين في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على الشارقة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم ليواصل صدارة هدافي المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 17 هدفا فيما يأتي خلفه لاعب الوصل فابيو ليما برصيد 16 هدفاً، ولاعب بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو ثالثاً بـ14.
وبعد تسجيل الثنائية اقترب مبخوت أكثر فأكثر من لقب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي بعدما رفع رصيده إلى 163 ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة أسطورة نادي الوصل فهد خميس الهداف التاريخي للدوري برصيد 165 هدفا.
ترتيب هدافي الدوري: 1- لاعب الجزيرة، علي مبخوت 17 هدفاً. 2- لاعب الوصل، فابيو ليما 16 هدفاً. 3- لاعب بني ياس، جواو بيدرو 14 هدفاً. 4- لاعب الشارقة، ويلتون سواريز 12 هدفاً. 5- لاعب شباب الأهلي، إيغور جيسوس 11 هدفاً. 6- لاعب الشارقة، إيغور كورونادو 11 هدفاً. 7- لاعب اتحاد كلباء، بينل مالابا 9 أهداف.