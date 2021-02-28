علي مبخوت يقترب من انجاز تاريخي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

اقترب ​علي مبخوت​ مهاجم ​الجزيرة الاماراتي​ من إنجاز تاريخي بعد تسجيله هدفين في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على الشارقة ضمن الجولة 18 ل​دوري الخليج العربي​ لكرة القدم ليواصل صدارة هدافي المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 17 هدفا فيما يأتي خلفه لاعب الوصل ​فابيو ليما​ برصيد 16 هدفاً، ولاعب بني ياس، البرازيلي ​جواو بيدرو​ ثالثاً بـ14.



وبعد تسجيل الثنائية اقترب مبخوت أكثر فأكثر من لقب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي بعدما رفع رصيده إلى 163 ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة أسطورة نادي الوصل ​فهد خميس​ الهداف التاريخي للدوري برصيد 165 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري: 1- لاعب الجزيرة، علي مبخوت 17 هدفاً. 2- لاعب الوصل، فابيو ليما 16 هدفاً. 3- لاعب بني ياس، جواو بيدرو 14 هدفاً. 4- لاعب الشارقة، ويلتون سواريز 12 هدفاً. 5- لاعب شباب الأهلي، إيغور جيسوس 11 هدفاً. 6- لاعب الشارقة، إيغور كورونادو 11 هدفاً. 7- لاعب اتحاد كلباء، بينل مالابا 9 أهداف.