زيدان: هناك اخبار ايجابية وهدفنا الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

تحدث المدرب الفرنسي لفريق ​ريال مدريد​ الاسباني، زين الدين ​زيدان​ عن تحضيرات فريقه قبيل مباراته امام ​فريق ريال سوسييداد​ ضمن منافسات الدوري الاسباني " الليغا.



وقال زيدان:" نعرف أن السوسييداد يلعب بشكل جيد للغاية ولكننا سنلعب في ملعبنا ونريد مواصلة الإنتصارات، نحن نعرف ما يجب علينا فعله، علينا أن نواصل مسيرتنا الإيجابية، الدوري مفتوح للجميع ولكن عندما تكون في القمة فأنت في وضع أفضل، 42 نقطة مُتاحة في الملعب ونحن نريد الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط."

واضاف زيدان:" في فريقنا، كلما زادت الصعوبات التي نواجهها عرفنا كيف نفرض أنفسنا في اللحظات الحرجة، لطالما كان الأمر كذلك ففي الموسم هناك صعوبات ولكن هناك أيضاً أشياء جيدة وعلينا الاستفادة من ذلك لأن الموسم طويل ولم نفز بأي شيء."

وعند سؤاله عن التركيز على نتائج برشلونة و​أتلتيكو مدريد​، قال زيدان:" لا هذا ولا ذاك ونحن نقوم بعملنا. لا أعرف ماذا سيحدث الليلة، لهذا السبب لا يتعين علينا النظر إليه."

وتابع زيزو عن اللاعبين المتاحين:" ​رودريغو​ و​فالفيردي​ و​أودريوزولا​ و​مارسيلو​ جاهزون للغد، لقد تدربوا بشكل طبيعي وشيئاً فشيئاً نقوم بإستعادة اللاعبين".

وعن مشاركة ​ايسكو​، اضاف زيدان:" نعرف صفات إيسكو، إنه لاعب ريال مدريد. صحيح أنه لم يلعب كثيراً مؤخراً، ليس الأمر سهل بالنسبة للمدرب عندما يكون لديك هؤلاء اللاعبون المتميزون، اعدكم أنني سوف اعتمد عليه".

وفي النهاية رد زيدان على الصحافيين حول عقد راموسم قائلاً:" يسألونني دائماً عن هذا، إنه رجل مثير للإعجاب، ماذا أستطيع ان اقول لك أكثر. نفكر في مباراة الغد وسأكرر ذلك لأنني أحترم السؤال ولا نفكر إلا في ذلك."