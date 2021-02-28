انتونيلا تحتفل بعيد ميلادها مع ليونيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

نشرت ​انتونيلا روكوزو​ زوجة نجم ​فريق برشلونة الاسباني​ الاسطوري وقائد ​المنتخب الارجنتيني​ ليونيل ميسي صورة لها الى ليو واولاهم حين احتفالهم بعيد ميلادها الـ33 وتلقت العديد من رسائل المعايدة من الاصدقاء، وذلك على صفحتها الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ودونت رسالة مقتضبة جاء فيها ما يلي:" انا سعيدة جداً، شكرا جزيلا للجميع على الرسائل الجميلة وعلى كمية هذا الحب".

