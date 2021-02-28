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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتونيلا تحتفل بعيد ميلادها مع ليونيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021
نشرت انتونيلا روكوزو زوجة نجم فريق برشلونة الاسباني الاسطوري وقائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي صورة لها الى ليو واولاهم حين احتفالهم بعيد ميلادها الـ33 وتلقت العديد من رسائل المعايدة من الاصدقاء، وذلك على صفحتها الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ودونت رسالة مقتضبة جاء فيها ما يلي:" انا سعيدة جداً، شكرا جزيلا للجميع على الرسائل الجميلة وعلى كمية هذا الحب".
وكان البرغوث الارجنتيني قد عايد زوجته قبل مباراته امام اشبيلية في الدوري الاسباني بنشر صورتهما وتمنى لها عيداً سعيداً.