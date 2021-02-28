الارشيف / اخبار الرياضه

انتونيلا تحتفل بعيد ميلادها مع ليونيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتونيلا تحتفل بعيد ميلادها مع ليونيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

نشرت ​انتونيلا روكوزو​ زوجة نجم ​فريق الاسباني​ الاسطوري وقائد ​المنتخب الارجنتيني​ ليونيل صورة لها الى ليو واولاهم حين احتفالهم بعيد ميلادها الـ33 وتلقت العديد من رسائل المعايدة من الاصدقاء، وذلك على صفحتها الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ودونت رسالة مقتضبة جاء فيها ما يلي:" انا سعيدة جداً، شكرا جزيلا للجميع على الرسائل الجميلة وعلى كمية هذا الحب".

وكان البرغوث الارجنتيني قد عايد زوجته قبل مباراته امام اشبيلية في ​الدوري الاسباني​ بنشر صورتهما وتمنى لها عيداً سعيداً.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا