مفاجات بالجملة في مباراة ارسنال وليستر سيتي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

افصح المدرب الاسباني لفريق ​ارسنال​ الانكليزي، ​مايكيل ارتيتا​ عن تشكيلته الرسمية لمواجهة ​فريق ليستر سيتي​، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الانكليزي الممتاز، مفجراً مفاجات عديدة حيث اجرى العديد من التغييرات أبرزها مشاركة مهاجمه الفرنسي ​الكسندر لاكازيت​ مكان القائد ​بيير ايميريك اوباميانغ​.



واتت تشكيلة الغانرز على الشكل التالي: لينو، سواريس، لويز، بابلو ماري، تيرني، تشاكا، النني، بيبي، سميث رو، ويليان، لاكازيت.

من جهته اختار المدرب ​براندون رودجرز​ بديلاً للاعبه المصاب ​جايمس ماديسون​ في هذه المباراة، حيث سيلعب عوضا عنه النيجيري كيليتشي اياناتشو.

وفيما يلي تشكيلة ليستر سيتي: شمايكل، كاستاني، ايفانز، سويونسو، توماس، ريكاردو، نديدي، تيليمانز، بارنز، اياناتشو، فاردي.