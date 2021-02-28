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مفاجات بالجملة في مباراة ارسنال وليستر سيتي 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجات بالجملة في مباراة ارسنال وليستر سيتي  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

افصح المدرب الاسباني لفريق ​ارسنال​ الانكليزي، ​مايكيل ارتيتا​ عن تشكيلته الرسمية لمواجهة ​فريق ليستر سيتي​، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الانكليزي الممتاز، مفجراً مفاجات عديدة حيث اجرى العديد من التغييرات أبرزها مشاركة مهاجمه الفرنسي ​الكسندر لاكازيت​ مكان القائد ​بيير ايميريك اوباميانغ​.

واتت تشكيلة الغانرز على الشكل التالي: لينو، سواريس، لويز، بابلو ماري، تيرني، تشاكا، النني، بيبي، سميث رو، ويليان، لاكازيت.

من جهته اختار المدرب ​براندون رودجرز​ بديلاً للاعبه المصاب ​جايمس ماديسون​ في هذه المباراة، حيث سيلعب عوضا عنه النيجيري كيليتشي اياناتشو.

وفيما يلي تشكيلة ليستر سيتي: شمايكل، كاستاني، ايفانز، سويونسو، توماس، ريكاردو، نديدي، تيليمانز، بارنز، اياناتشو، فاردي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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