- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجات بالجملة في مباراة ارسنال وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021
افصح المدرب الاسباني لفريق ارسنال الانكليزي، مايكيل ارتيتا عن تشكيلته الرسمية لمواجهة فريق ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الانكليزي الممتاز، مفجراً مفاجات عديدة حيث اجرى العديد من التغييرات أبرزها مشاركة مهاجمه الفرنسي الكسندر لاكازيت مكان القائد بيير ايميريك اوباميانغ.
واتت تشكيلة الغانرز على الشكل التالي: لينو، سواريس، لويز، بابلو ماري، تيرني، تشاكا، النني، بيبي، سميث رو، ويليان، لاكازيت.
من جهته اختار المدرب براندون رودجرز بديلاً للاعبه المصاب جايمس ماديسون في هذه المباراة، حيث سيلعب عوضا عنه النيجيري كيليتشي اياناتشو.
وفيما يلي تشكيلة ليستر سيتي: شمايكل، كاستاني، ايفانز، سويونسو، توماس، ريكاردو، نديدي، تيليمانز، بارنز، اياناتشو، فاردي.