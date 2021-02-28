الاتحاد يضرب القادسية بعصا بريجوفتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسقط الاتحاد مستضيفه القادسية برباعية قاسية ملحقا به الخسارة الأولى بعد 10 جولات من النتائج الإيجابية، نال الصربي الكسندر بريجوفتش نصيب الأسد منها بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق (43، 69، 81) وذلك رغم إضاعته ضربة جزاء في الشوط الثاني، فيما سجل زياد الصحفي هدفا في الدقيقة الـ 65. وسجل هدف القادسية الوحيد، كارلوس أندريا في الدقيقة الـ31. وقفز الاتحاد للمركز الثالث برصيد 35 نقطة متفوقا على جاره الأهلي بفارق المواجهات، بينما تجمد القادسية عند رصيده السابق (29 نقطة). وقفز الاتحاد للمركز الثالث برصيد 35 نقطة متفوقا على جاره الأهلي بفارق المواجهات، بينما تجمد القادسية عند رصيده السابق (29 نقطة). كيف فاز الاتحاد؟ الرغبة في اقتناص فرص الصعود للمركز الثالث واستغلال تعثر الأهلي.

الضغط على حامل الكرة.

استغلال الأطراف في عكس الكرات العرضية.

التنظيم المحكم في خط دفاعه.

تحرر الأطراف بعد إبقاء فهد المولد في دكة البدلاء. لماذا خسر القادسية؟ ظهور خط دفاعه أكثر هشاشة.

عدم المحافظة على تقدمه بالهدف الأول.

عدم الاستغلال الأمثل للأطراف.

افتقاد اللاعبين التركيز في الشوط الثاني.

التباعد بين الخطوط الثلاثة.

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