بدر بن سلطان يستقبل إدارة الوحدة

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واستمع نائب أمير المنطقة إلى نبذة عن مكتسبات النادي في كرة القدم، ومن بينها حصوله على الرخصة الآسيوية التي تمكنه من المشاركة في الملحق الآسيوي، واستضافة بطولة آسيا لكرة اليد خلال العام الحالي 2021م، وتحقيق الفريق الأول لكرة اليد المركز الرابع في بطولة كأس العالم، والمركز الثاني في بطولة آسيا للموسم الماضي، كما حصد النادي العديد من البطولات في الألعاب المختلفة بلغت 25 لعبة في الألعاب الفردية بعد أن كانت محصورة في 9 ألعاب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على ما حققه الوحدة في الفترة الماضية وما ينتظر النادي في المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الوحدة سلطان أزهر، ونائبه عبدالعزيز القرشي، وأعضاء مجلس الإدارة في الإمارة بجدة أمس.واستمع نائب أمير المنطقة إلى نبذة عن مكتسبات النادي في كرة القدم، ومن بينها حصوله على الرخصة الآسيوية التي تمكنه من المشاركة في الملحق الآسيوي، واستضافة بطولة آسيا لكرة اليد خلال العام الحالي 2021م، وتحقيق الفريق الأول لكرة اليد المركز الرابع في بطولة كأس العالم، والمركز الثاني في بطولة آسيا للموسم الماضي، كما حصد النادي العديد من البطولات في الألعاب المختلفة بلغت 25 لعبة في الألعاب الفردية بعد أن كانت محصورة في 9 ألعاب.

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