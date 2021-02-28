تتويج أبطال 3 رياضات بكأس الفروسية

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وحقق الفارس محمد اللزام كأس الماراثون، فيما نال كأس الرماية من على ظهر الخيل الفارس عادل آل خريف، وفاز بكأس التقاط الأوتاد، فريق الحزم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، أمس الفائزين بكأس الاتحاد السعودي للفروسية بثلاث رياضات، وهي الماراثون و الرماية بالقوس من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد، وذلك بميدان الفروسية في مركز القصب بمحافظة شقراء.وحقق الفارس محمد اللزام كأس الماراثون، فيما نال كأس الرماية من على ظهر الخيل الفارس عادل آل خريف، وفاز بكأس التقاط الأوتاد، فريق الحزم.

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