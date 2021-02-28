12 سببا خلف استسلام الأهلي مبكرا

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الخسارة أمام الفيصلي هي الثانية على التوالي للأهلي بعد خسارته من المتصدر الشباب في الجولة الماضية 0 - 4، ليتوسع الفارق بينه وبين الشباب المتصدر إلى 6 نقاط قد تصل إلى 9 إذا تمكن الشباب من تحقيق الفوز على ضمك اليوم.ويعود آخر فوز للأهلي إلى الجولة الـ17 عندما فاز على الوحدة 4 - 2.
ورغم أن لاعبي الفريق عمر السومة ومحمد العويس رميا باللوم على مجلس الإدارة، وحملاه نيابة عن اللاعبين مسؤولية تراجع نتائج الفريق، إلا أن مباراة الفيصلي أثبتت تحمل اللاعبين جزءا كبيرا من المسؤولية بعدما تفننوا في إضاعة الفرص أمام المرمى.
أسباب أدت لاستسلام الأهلي:
- استمرار الفريق في عدم استثمار فرص تعثر منافسيه كما هي عادته في المواسم السابقة.l تفنن اللاعبين في إضاعة الفرص أمام المرمى.
- ظهور ظاهرة جديدة بإعلان اللاعبين عدم رغبتهم في مجلس الإدارة كعدم ثقة فيه.l تراجع مستوى هداف الفريق عمر السومة وصيامه عن التهديف للجولة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق عام 2014.
- عدم نجاح الجهاز الفني بقيادة فلادان ميلويفتش في الإقناع بما لديه من حلول.
- عدم ظهور تطور في أداء الفريق كخصم يبحث عن المنافسة.
- سوء أداء اللاعبين الأجانب وعدم بروز أي منهم كلاعب مؤثر في خارطة الفريق.
- استهتار اللاعبين في بعض المباريات وإهدار فرص سهلة بطرق غريبة.
- عدم وجود إدارة فنية لمناقشة أخطاء المدرب المتكررة. l حدوث إصابات مؤثرة مثل الروماني ميتريتا والصربي فيجسا، إضافة إلى حسين المقهوي.
- استمرار الأخطاء الدفاعية المتكررة.
- الضعف الفني في دكة البدلاء.
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