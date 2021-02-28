شكرا لقرائتكم خبر 12 سببا خلف استسلام الأهلي مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع فريق الأهلي راية الاستسلام في المنافسة على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبكرا، بعد أن واصل تراجعه وخسر أمس الأول أمام الفيصلي 1 - 2 ضمن مواجهات الجولة الـ21.

الخسارة أمام الفيصلي هي الثانية على التوالي للأهلي بعد خسارته من المتصدر الشباب في الجولة الماضية 0 - 4، ليتوسع الفارق بينه وبين الشباب المتصدر إلى 6 نقاط قد تصل إلى 9 إذا تمكن الشباب من تحقيق الفوز على ضمك اليوم.

ويعود آخر فوز للأهلي إلى الجولة الـ17 عندما فاز على الوحدة 4 - 2.

ورغم أن لاعبي الفريق عمر السومة ومحمد العويس رميا باللوم على مجلس الإدارة، وحملاه نيابة عن اللاعبين مسؤولية تراجع نتائج الفريق، إلا أن مباراة الفيصلي أثبتت تحمل اللاعبين جزءا كبيرا من المسؤولية بعدما تفننوا في إضاعة الفرص أمام المرمى.

أسباب أدت لاستسلام الأهلي: