الرائد «يخز» العين بالأربعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق الرائد أمس فوزا مهما على فريق العين برباعية نظيفة في إطار الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحملت الأهداف الثلاثة توقيع المهاجم عبدالله المقرن (هاتريك) في الدقائق 16 و53 و62، كثاني لاعب في فريقه يسجل (هاتريك) في الموسم الحالي بعد زميله المغربي كريم البركاوي، وأضاف البديل روني فرناديز الهدف الرابع لفريقه من ضربة جزائية في الدقيقة الـ82 بعد أن تسبب بها ماركو مارين.

وأوصل الفوز في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، فريق الرائد إلى النقطة الـ25 في رحلة الابتعاد عن مناطق الخطر، فيما بقي العين متذيلا سلم الترتيب (المركز الـ16) بنقاطه السابقة (15 نقطة).

ولعب صانع الألعاب الألماني ماركو مارين دورا كبيرا في وسط الرائد، حيث ساعد الفريق بجانب تحركات الثنائي عبدالله المقرن والمغربي محمد فوزير في بسط سيطرته على منطقة الوسط.

أما فريق العين فقد زاد هدف الرائد المبكر من زيادة الضغط النفسي على لاعبيه الباحثين عن الفوز، مما أفقد الفريق توازنه الفني وصعب طرق وصوله إلى مرمى عزالدين دوخه.