الهلال يستعين بمحلل كروزيرو البرازيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعان مدرب فريق الهلال (المكلف) البرازيلي روجيرو ميكالي، بزميله محلل الأداء السابق بنادي كروزيرو البرازيلي، جواو بوافيتورا لينضم إلى العمل بجانبه محللا فنيا يتقدم خطته الاستراتيجية للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك في مشوار دوري أبطال آسيا، بعد أن أوصى إدارة النادي بأهمية التعاقد معه ليقوم بمهمة التحليل الفني. وسيبدأ بوافيتورا مهمته مع الفريق عقب إنهائه فترة الحجر الصحي، حيث من المقرر أن يكون قد وصل البحرين أمس. مهام المحلل الفني: تجهيز العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالفريق أو المنافسين

تحليل كامل لحالات اللعب (الدفاع والهجوم، التحول من طريقة لأخرى، تنفيذ الكرات الثابتة) عبر فيديوهات توضيحية

التركيز على العناصر الفردية المهمة والمؤثرة لدى الفريق المنافس

تصوير الحصص التدريبية وتحليلها بشكل دقيق

معالجة عيوب الجانب التكتيكي في التدريبات حتى يتمكن الجهاز الفني من تصحيحها قبل المباراة

تصوير المباراة باستخدام كاميرا تكتيكية تصور الملعب كاملا بكل إحداثياته

تجهيز مقاطع الفيديو ليقوم المدرب أو المدير الفني بعرضها على اللاعبين بين شوطي اللقاء

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