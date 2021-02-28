أرسنال يقلب تأخره لفوز كبير على ليستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلب أرسنال تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير 3 / 1 على مضيفه ليستر سيتي أمس في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت أمس أيضا تعادل كريستال بالاس مع فولهام سلبيا.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات في مواجهاته مع ليستر وحقق الفوز الأول له على ليستر في المسابقة منذ أكتوبر 2018.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع وتجمد رصيد ليستر عند 49 نقطة في المركز الثالث بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة.

وثأر أرسنال لهزيمته 0 / 1 على ملعبه في مباراة الدور الأول بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.

وبادر ليستر سيتي بهز الشباك عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة السابعة ورد أرسنال في الشوط الأول بهدفين سجلهما البرازيلي ديفيد لويز والفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقتين 39 و45 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل نيكولاس بيبي الهدف الثالث للمدفعجية في الدقيقة 52.

وباغت ليستر ضيفه بهدف مبكر للغاية سجله يوري تيليمانس في الدقيقة السابعة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لأرسنال في الدقيقة 12 عندما حاول نيكولاس بيبي اختراق منطقة جزاء ليستر لكنه تعرض للعرقلة من قبل تيليمانس على حدود منطقة الجزاء، لكن الحكم عدل عن رأيه بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) واحتسب الكرة ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة ليظل التقدم لليستر.

وخطف أرسنال التعادل بضربة رأس من البرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة 39.

وطالب لاعبو أرسنال بضربة جزاء في الدقيقة 44 إثر لمسة يد من اللاعب ويلفريد نديدي. وعلى الرغم من استمرار اللعب، أوقف الحكم اللعب بعدها بثوان واحتسب ضربة جزاء بعد مراجعة الـ(فار).

وسدد ألكسندر لاكازيت ضربة الجزاء على يمين شمايكل محرزا هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستأنف أرسنال محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني، ونجح في ترجمة هذه البداية الجيدة في الشوط الثاني إلى هدف الاطمئنان بتوقيع بيبي في الدقيقة 52.