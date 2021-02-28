شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض "فوتوجرافر" في مقصورة الأهلي وطلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمص سيد معوض مدرب مساعد المنتخب الوطني الأول، دور المصور والتقط صورة لمشجع مع البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة، أثناء مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد ‏الأهلي ‏والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص حسام البدري المدير الفني للمتتخب الوطني الأول على حضور مباراة الأهلي وطلائع الجيش، حيث يستعد منتخب مصر لخوض مبارتي كينيا وجزر القمر خلال مارس المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي،محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، محمد شريف، فيما يجلس على دكة البدلاء، ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

وجاء تشكيل الطلائع من: محمد بسام، أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء، عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين، عمرو جمال، وإبراهيما كونيه، فيما يجلس على دكة البدلاء، محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.