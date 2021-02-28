الأهلى يعبر عقبة الطلائع بهدفين للمتألق أجايي ويرتقى لوصافة الدوري

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة اخطاها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.

بدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه

الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وفاجأ لاعبو الطلائع بالهجوم وعدم الارتكان للدفاع وفى الدقيقة 8 سنحت لهم فرصة من انفراد كامل لهداف الفريق أحمد سمير الذى سدد كرة من داخل منطقة الجزاء نجح محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء فى التصدي لها ببراعة، بعدها حاول لاعبو الأهلى امتلاك منطقة وسط الملعب وتهدئة الملعب بعض الشئ من أجل امتصاص الحماس الزائد لدى لاعبو طلائع الجيش.

نشط لاعبو الأهلى بعض الشىء فى الربع ساعة الثانية من اللقاء من أجل التعبير عن أنفسهم بالشكل اللائق وفى الدقيقة 17 يطلق حسين الشحات تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بنجاح.

وفى الدقيقة 19 يتعرض المغربى بدر بانون مدافع الأهلى للإصابة ولكن يعود للمباراة سريعا، وتهدأ المباراة قليلا وفى الدقيقة 26 ينجح أحمد سمير في إحراز هدف السبق للطلائع من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم المباراة لفريقه وضعه ببراعة على يمين محمد الشناوى مسجلا أولى أهداف اللقاء.

نجح أجايى من إدراك هدف التعادل سريعا فى الدقيقة 32 بعدما سدد رأسية من عرضية لمحمد أفشة يلعبها المهاجم النيجيري في المرمى مسجلا هدف التعادل ، تهدأ المباراة بعدها وينشط في الخمس دقائق الأخيرة لاعبو الطلائع ويتالق محمد الشناوى في الزود عن مرماه حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

الشوط الثانى

بدأت أحداث الشوط الثانى بضغط من لاعبى طلائع الجيش وتألق محمد الشناوى بشكل ملحوظ الذى نجح في الزود عن مرماه، فى الوقت الذى لم يظهر أي خطورة للاعبى الأهلى على مرمى محمد بسام.

مازال التعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الأهلى وطلائع الجيش مستمر بين الفريقين بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد السلام ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

ضغط لاعبو الأهلى بداية من الشوط الأول وأجرى موسيمانى تغييرين دفاع واحدة في الدقيقة 63 بنزول والتر بواليا وطاهر محمد طاهر بدلا من محمد شريف وحمدى فتحى على الترتيب ، ويحاول الأهلى امتلاك منطقة الوسط وبناء بعض الهجمات على استحياء قابله دفاع منظم وهجمات مرتدة مثلث خطورة على مرمى محمد الشناوى.

وتهدأ المباراة تماما ولم تظهر أي هجمات على المرميين إلا مناوشات من بعيد من لاعبى الأهلى في الوقت الذى اعتمد فيه طلائع الجيش على مهارة أحمد سمير في الجانب الهجومى

ينشط لاعبو الأهلى في العشر دقائق الأخيرة بغية خطف هدف الفوز وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة قابله هجمات منظمة من لاعبى طلائع الجيش والتي كاد من إحداها ان يحرز ناصر منسى مهاجم الطلائع هدف الفوز لفريقه لولا يقظة محمد الشناوى ، ويحاول لاعبو الاهلى إحراز هدف الفوز حتى نجح اجاى من إحراز هدف الفوز للمارد الأحمر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.