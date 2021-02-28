شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك امام وادى دجلة بعد استبعاد زيزو وأبوجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت ملامح التشكيل المتوقع للزمالك المقرر أن يخوض به مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى، بعدما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين الذين سيشاركون فى مباراة الغد عقب مران اليوم.

وأعلن باتشيكو قائمة خلت من أحمد سيد زيزو ومحمد أبو جبل وحازم إمام وشيكابالا وأحمد عيد ومحمد عبد الشافي لأسباب مختلفة ما بين الإصابة وأسباب فنية وتراجع فى المستوى.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالى باتشيكو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أوباما – اشرف بن شرقي – إمام عاشور – سيف الجزيري

وشهدت قائمة الزمالك العديد من المفاجآت بعدما استبعد البرتغالي باتشيكو الحارس الأساسي محمد أبو جبل من قائمة المباراة للمرة الأولى التى يتم استبعاده لأسباب فنية منذ ما يقرب من موسمين.

ولعل التغيير فى مركز حراسة المرمي سيكون سلاحا ذا حدين لفريق الزمالك غدا، فى ظل مشاركة جنش فى المباراة المقبلة امام وادي دجلة وهي المباراة الثانية له بعد فترة طويلة عن الغياب، حيث كانت آخر مشاركة لجنش أمام طلائع الجيش في كأس مصر الموسم الماضي والتى خسرها الزمالك وتسبب جنش في دخول مرمي الأبيض الهدف الثالث.

فيما تم استبعاد الثنائي محمود شيكابالا وحازم إمام بسبب الإصابة حيث يواصل الثنائي خوض برنامجا تأهيليا منذ تعرضهما لإصابة قبل مباراة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعالد السلبي بين الفريقين، حيث يعاني شيكابالا من كدمة والتواء في الكاحل، فيما يعاني حازم امام من اجهاد في العضلة الامامية.

أما أحمد سيد زيزو فتم استبعاده للإجهاد وتراجع مستواه فى الفترة الماضية، حيث لم يحصل اللاعب على فترة راحة كافية وشارك فى جميع المباريات لفريقه منذ الموسم الماضي فى الوقت الذى حصل بعض اللاعبين على راحة على فترات أثناء عملية التدوير التي يقوم بها البرتغالي باتشيكو.

ولم تشهد القائمة سوى لاعب واحد فقط في مركز الظهير الأيمن وخو التونسي حمزة المثلوثي في الوقت الذي تم استبعاد احمد عيد لاسباب فنية، كما ضمت القائمة 5 مهاجمين وهي المرة الاولي التي تشهد قائمة الزمالك هذا العدد من المهاجمين.

وضمت قائمة الزمالك كلا من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد السلام وعبد لله جمعة وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد يوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” واسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بنشرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.