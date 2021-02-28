شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وطلائع الجيش .. أجايي يحرز هدفا قاتلا فى الدقيقة 91.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل جونيور أجايي، لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 91 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً باستاد «‏الأهلي ‏والسلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد «‏الأهلي ‏والسلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي،محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء، ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي و التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد «‏الأهلي ‏والسلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز، والتشكيل مكون من، محمد بسام، أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء، عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين، عمرو جمال، وإبراهيما كونيه.

ويجلس على دكة البدلاء، محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.