شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يقترح على نظيره الأفريقى تأجيل مباريات مصر ببطولتى 18و19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن عرض اقتراح على الاتحاد الأفريقى للعبة بتأجيل مباريات مصر فقط فى بطولتى أفريقيا للناشئات 18 سنة والشباب تحت 19 سنة، المقرر انطلاقها بنيجيريا يوم 3 مارس المقبل بعد رفض الاتحاد النيجيرى تأجيل البطولتين لمدة أسبوع، بسبب إصابات فى منتخبى مصر بفيروس كورونا .

وقال حمدى فى تصريح لـ الخليج 365، إنه ينتظر رد الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أنه فى حال الموافقة سيسافر المنتخبان يوم 5 مارس على أن يلعبا مبارياتهما 6، 7، 8 من نفس الشهر .

من جهته كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، من قبل، عن تقديم طلب للاتحاد الأفريقى للعبة لتأجيل بطولتى أفريقيا للناشئات مواليد 18 سنة والشباب مواليد 19 سنة بنيجيريا والمقرر انطلاقها يوم 3 مارس المقبل بسبب ظهور حالات كورونا فى كلا المنتخبين.

وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه سيتم استبدال المصابين من اللاعبين والأجهزة بالبدائل الأفضل، خاصة أن لاعبى منتخب الشباب تحت 19 سنة لديه لاعب واحد فقط مصاب على أن يتم إعادة عمل مسحات لكل اللاعبين و الأجهزة قبل السفر .

وأضاف غزلان أن كلا المنتخبين من ضمنهما 11 إصابة ما بين لاعبين وأفراد الجهاز الفنى وإداريين، لذا تتجه النية للاعتذار عن المشاركة، وعلى الرغم من ذلك أنه توجد نية لاستدعاء المستبعدين للمشاركة .

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره المغرب بنتيجة 3/0 مؤخرا فى ختام بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر، واختتم اليوم باستاد القاهرة، واستطاع منتخب الطائرة مواصلة تصدره حتى نهاية المسابقة التى تقام بدورى من دور واحد بالفوز فى مواجهاته الثلاث ليحصد اللقب ويتأهل إلى بطولة العالم.

ونجح منتخب شباب الفراعنة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0، والكاميرون 3 / 1 على التوالى.

وشهدت بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يُجرِ التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.