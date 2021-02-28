شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يغيب عن مباراة الأهلى أمام الإسماعيلي للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب حمدى فتحى، لاعب وسط الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسيماعيلى والمقرر إقامتها 10 مارس المقبل على ملعب برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وأشهر محمود البنا حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش البطاقة الصفراء لحمدى فتحى في الدقيقة 42 بعدما تسبب فى عرقلة عمرو جمال لاعب طلائع الجيش فى إحدى الكرات المشتركة ليحصل لاعب الأهلى على الإنذار الثالث ويغيب عن مواجهة الدراويش.

وقام بيتسو موسيمانى المدير الفني الأهلى باستبدال حمدى فتحى في الدقيقة 63 من عمر المباراة ونزول طاهر طاهر بدلا منه لتنشيط الخط الأمامي

واصل التعادل الإيجابى بهدف لمثله مسيطرا على مباراة الأهلى وطلائع الجيش بعد مرور78 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، وبعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجاى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش.