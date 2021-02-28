شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 فى شوط أول مثير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الأهلى وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة المقامة حاليا باستاد السلام فى الجولة الرابعة عشرة للدورى. تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 نجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش.

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وفاجأ لاعبو الطلائع بالهجوم وعدم الارتكان للدفاع وفى الدقيقة 8 سنحت لهم فرصة من إنفراد كامل لهداف الفريق أحمد سمير الذى سدد كرة من داخل منطقة الجزاء نجح محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء في التصدي لها ببراعة.

بعدها حاول لاعبو الأهلى امتلاك منطقة وسط الملعب وتهدئة الملعب بعض الشئ من أجل امتصاص الحماس الزائد لدى لاعبو طلائع الجيش.

نشط لاعبو الأهلى بعض الشئ في الربع ساعة الثانية من اللقاء من أجل التعبير عن أنفسهم بالشكل اللائق وفى الدقيقة 17 يطلق حسين الشحات تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بنجاح.

وفى الدقيقة 19 يتعرض المغربى بدر بانون مدافع الأهلى للإصابة لكن يعود للمباراة سريعا ، وتهدأ المباراة قليلا وفى الدقيقة 26 ينجح أحمد سمير في إحراز هدف السبق للطلائع من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم المباراة لفريقه وضعه ببراعة على يمين محمد الشناوى مسجلا أولى أهداف اللقاء .

نجح اجاى من إدراك هدف التعادل سريعا بعدما سدد رأسية من عرضية لمحمد أفشة يلعبها المهاجم النيجيري في المرمى مسجلا هدف التعادل ، تهدأ المباراة بعدها وينشط في الخمس دقائق الأخيرة لاعبو الطلائع ويتالق محمد الشناوى في الزود عن مرماه حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل الفريق ‏وجاء على النحو التالى : محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.، عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.

وضمت تشكيل طلائع الجيش كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه

ويجلس على دكة البدلاء محمد شعبان وإسلام جمال، ناصر منسي، توني جوميز، إسلام محارب، عمرو مرعي، حسن مجدي، محمد جمال، محمد شحاتة.